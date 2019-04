Fynsk filmfestival slår rekord: - Odense bliver et springbræt til Oscar-uddelingen

- Vi så det med kortfilmen "Detainment", der ved OFF18 vandt hovedprisen og gik hele vejen til en Oscar-nominering. OFF er nu en festival, som filmskabere taler om og drømmer om at deltage i, fortæller hun.

Film: Da klokken slog 00.00 i nat, lukkede Odense International Film Festival (OFF) for tilmeldings-sluserne og med stor succes. Hele 3264 kortfilm har folkene bag modtaget. Det er næsten 25 procent flere end i 2018.

Overarbejde til jury

Hun peger også på succesen ved at sige, at OFF har en evne til at samle og udvælge vigtige og opsigtsvækkende historier. Men udvælgelsesjuryen, der kun består af tre mand, kommer på lidt af en opgave, når de skal barbere de 3264 kortfilm ned til kun 100 inden påske.

- Kvantitet og kvalitet er to forskellige størrelser, udtaler Oscar-vindende manuskriptforfatter og jurymedlem Christian Gamst Miller-Harris, der gæstes af den prisvindende animator Sara Koppel og festivalleder Birgitte Weinberger i juryen.

- Så jeg tror, det bliver lige så vanskeligt at udvælge årets konkurrencefilm, som det altid har været.

OFF19 finder sted mellem 26. august og 1. september.