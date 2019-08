Fynsk film blandt store stjerner: Harpiks bliver vist på Toronto Film Festival

Film: Når den prestigefulde Toronto Internationale Film Festival i starten af september løber af stablen, får filmelskere fra hele verden et indblik i fynsk filmproduktion. Filmen Harpiks, der er blevet optaget i og omkring Nakkebølle tæt ved Faaborg sidste efterår, bliver nemlig vist på festivalen flere måneder før den danske premiere juledag. Det fortæller Filmfyn i en pressemeddelelse.

Filmfyn har støttet filmatiseringen af Harpiks, der er baseret på Ane Riels prisbelønnede danske roman af samme navn, og den får sin verdenspremiere i Toronto i programsektionen "Contemporary World Cinema".

Sofie Gråbøl, Peter Plaugborg, Ghita Nørby, Amanda Collin og Vivelill Søgaard Holm er på rollelisten i filmen, der er en nervepirrende psykologisk thriller om kærlighed, loyalitet og omsorg. 13-årige Liv - spillet af det unge stortalent Vivelill Søgaard Holm - lever en isoleret tilværelse med sin familie. Afskærmet fra civilisationen lever de i et med naturen, men under overfladen lurer forfaldet som omverdenen rykker tættere på. Det trygge paradis står for fald, og Liv skal opdage en helt ny verden.

Det er 44. gang Toronto Internationale Film Festival finder sted. Filmfestivalen, der er den største i Nordamerika, løber fra 5. til 15. september, og er et vigtigt samlingspunkt for filmfolk fra hele verden. Hvert år bliver der udtaget mellem 300 og 400 film, så nåleøjet, man skal igennem for at få sin film vist, er meget lille. En række af de danske film, der har været udtaget til Toronto, er efterfølgende blevet nomineret til Oscars og Golden Globes, blandt andet Hævnen, Jagten og Under sandet.