Fynsk Professor udnævnt til formand for Bogpanel

Bøger: Professor Anne-Marie Mai - kendt i denne avis blandt andet som Bob Dylan-ekspert og for sine bidrag til mandagenes kulturklumme "Antennen" - er kommende formand for et nyt Bogpanel, kulturminister Mette Bock (LA) har nedsat. Bogpanelet afløser det Bog og Litteraturudvalg, der har virket i en firårig periode, der slutter ved udgangen af 2018.

- Selv om bogen og litteraturen umiddelbart har det godt, og der udgives bøger som aldrig før, så er der stadig god grund til at følge bogens udvikling nøje - ikke mindst når det gælder børn, læsevaner og digitalisering, mener Mette Bock. Hun har ud over Anne-Marie Mai fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet peget på Rasmus Grøn, lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet som gengangere fra det "gamle" udvalg.

Andre medlemmer af Bogpanelet er Lars Handesten, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Nina Christensen, professor ved Center for børnelitteratur, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Rasmus Helles, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet og endnu et fynsk islæt med Stine Reinholdt, ph.d. og forskningsmedarbejder ved Nationalt Videncenter for Læremidler, Odense.

Den nye formand skal i samarbejde med Bogpanelets øvrige forskere stå for den årlige udgivelse af rapporten "Bogens vilkår" og vil derudover udarbejde en række specialrapporter. Panelet vil også afholde forskellige seminarer og debatter.