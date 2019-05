Fynsk Kina-kender: Disse ting bør vi vide om Kina

2) Kinas kunstige intelligens

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde i 2017, at "Den nation, der fører inden for kunstig intelligens, vil regere verden".

- Og Kina er allerede førende på den praktiske anvendelse. Selvkørende biler kan snart bruges; du kan allerede betale i supermarkedet ved at scanne dit ansigt, fortæller Christina Boutrup.

På trods af at være det mest befolkede land i verden, mangler kineserne i fremtiden hænder, så derfor går de all in på at være dygtigst på feltet i 2030.

- Den grumme side er, at det er gjort muligt på grund af overvågning af befolkningen. Der har vi flere regler i Europa og USA, som gør det svært at indsamle data. Og det skal vi også være glade for.