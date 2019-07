Fyns første markedsdag kun for sten

Kunst: Har turene på stranden efterhånden givet et stort afkast i fine sten, eller er du måske en garvet stensamler, så er der nu for første gang mulighed for at sælge eller supplere sin stensamling. Den Fynske Stenklub afholder en uformel udgave af en stenmesse. Salgs- og byttemarkedet bliver afholdt i klubbens museum ved Davinde Stenmuseum søndag 11. august kl. 10-17.

Flere andre stenklubber er inviteret, hvilket er resulteret i deltagere fra både øst og vest, men også almindelige sten-interesserede er velkomne. Før eller efter et besøg på stenmessen kan man lægge vejen forbi Davinde Stenmuseum, der denne dag har åbent i samme tidsrum som messen. /stha