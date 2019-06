Fyns Grafiske Værksted åbner udstilling med stentryk

Kunst: Fredag 28. juni kl. 15 er der fernisering på udstillingen "Kun stentryk" i Fyns Grafiske Værksted, der sætter fokus på stentrykket i den oprindelige form. Fyns Grafiske Værksted har inviteret medlemmer til, at vise deres stentryk i en fælles udstilling.

Vi præsenteres konstant for visuelle indtryk og billeder er blevet en stor del af vores kommunikation. Det er derfor svært at forestille sig en verden uden billeder. I slutningen af 1790'erne ville Aloys Senefelder, der var tysk komponist, trykke sine noder til bøger. Aloys Senefelder opfandt stentryk, eller litografisk tryk, og dannede grunden for vores tids billedkultur. Før stentrykket eksisterede, var der kun langsomme og dyre metoder, som f.eks. træsnit til at reproducere billeder. Illustrationer var derfor forbeholdt de rige og kunst for præster, fyrster og adelige. Udstillingen åbnes af Jens Bohr og kan ses frem til tirsdag 30. juli. /piwi