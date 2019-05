Fynbo nuancerer Kina: - Hvordan skal vi konkurrere med det, vi ikke kender?

Fynske Christina Boutrup gæster Heartland Festival fredag. Her går hun ind med et håb om at åbne danskernes øjne for, at der for fremtiden skal holdes meget mere øje med Kina.

Festival: Hun boede tre år i Kina, har fulgt landets udvikling tæt i mere end 15 år, og torsdag holder fynboen en talk på Heartland Festival om overvågningskapitalisme. Hun har gjort det til sin mission at nuancere Kina for danskerne. - Der er mange stereotyper om Kina. Rismarker og antikke bygninger. At de kun kopierer og gør billigere. At det er svært tilgængeligt. Alt sammen givetvis er rigtigt, og så er de meget mere end dét. Christina Boutrup mener generelt, at niveauet for Kina-dækningen i Vesten er for lavt. Der skal være en journalistisk balance. - 52 journalister fra DR og TV2 blev sendt til det amerikanske valg, men vi var kun to i Kina, da Xi Jingping fik ændret grundloven til at være præsident for livstid. Når Kina om nogle år er den største økonomi i verden, hvordan skal vi så konkurrere med det, vi ikke kender? spørger hun.

Christina Boutrup Er 42 år og bor i Kullerup på Fyn med sin mand og to døtre.Uddannet som erhvervsjournalist. Har skrevet for Børsen, Berlingske og Fyens Stiftstidende og er nu fast Kina-analytiker på TV 2.



Boede mellem 2004 og 2008 i Kina.



Er i dag også foredragsholder og forfatterr. Har skrevet tre bøger om landet langt mod øst. Senest "Den store tech-revolution - sådan former Kina vores fremtid" i 2018, der netop er udkommet på engelsk.

Journalisten har oplevet, at folk liver helt op i deres stole med overraskelse i øjnene, når hun holder foredrag om Kinas udvikling. Foto: Kenneth Islandi Havgaard

Intet yin uden yang Derfor håber erhvervsjournalisten, at hendes talk kan åbne folks øjne for Kina. For skal vi være bange eller samarbejde? - Kina er både et skræmmebillede med den ekstreme overvågning af borgerne, men også fascinerende, for vi kan faktisk lære en del af Kina teknologisk. - Et slags smukt yin og yang.