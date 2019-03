Fynbo gør klar til forårsturné: - Folkemusikken er ikke ligesom skræmmebilledet

Her i marts tager fynske Michael Graubæk på forårsturné med Neighbours and Friends. De fyrer op for en fest med folkemusik, der ikke bør skræmme, men tværtimod forføre og være helt i øjenhøjde.

Folkemusik: Spillemand spil lystigt op, for nu begynder dansen. Sætningen former ikke kun to strofer i den klassiske dansen-om-juletræet-sang "Højt fra træets grønne top". For det er samtidig en sætning, der beskriver den Oure-bosatte spillemand Michael Graubæks forhold til folkemusikken ret præcist. - Folkemusikere vil skabe en fest. Vi vil ud til publikum, få dem til at danse og forføre dem, fortæller han.

Om Akustisk Forår 2019 Bliver spillet af Neighbours and Friends, og det sammenspillede 11-mands-orkester vil spille unplugged og nærværende folkemusik.De kommer rundt til 10 byer i hele landet. Første gang var i Viborg 8. marts 19.30. Men de kommer selvfølgelig også til Fyn.



22. marts spiller de på Magasinet i Odense klokken 19.30.



Sidste stop på ruten er Svendborg søndag 31. januar klokken 15.

Sådan så det ud til sæsonafslutningen på Sommersang i Mariehaven i august, 2018. Michael Graubæk står som nummer to fra venstre, og han og de andre er mere end klar til at skabe højt humør gennem marts måneds forår. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Bliv ikke skræmt Spillemanden med den odenseanske oprindelse oplever tit, at der kan være nogle fordomme omkring hans fag. - Ældre mennesker tænker på folkemusikken som et skræmmebillede: At man skal have traditionelle folkedragter på til koncerterne, men sådan er det slet ikke, slår Michael Graubæk fast. - Hvis vi vil introducere folk til en ny musikgenre, så skal vi ikke putte regler om påklædning ned over dem. Vi musikere møder op i helt almindeligt, fint tøj. Det skal publikum også bare gøre. Samtidig oplever han en ny, voksende trend med folkemusikinteresse blandt unge mennesker. Blandt andet når han besøger små festivaler som Tønder Festival eller Musik over Præstø Fjord. Eller når han cirka to gange om ugen underviser på Musikkonservatoriet i Esbjergs folkemusikuddannelse eller på musikskoler på Lolland, på Langeland eller i Odense. - En ung undergrund af forskellige folkemusikgenrer vokser i øjeblikket. Før var der størst interesse for irsk folkemusik, men i dag vinder den danske også frem. Så folkemusikken skal nok leve videre.

Michael Graubæk er optaget i Danmarks Rigsspillemænd. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Tager røven på dem Den 8. marts startede han på turné med orkestret Neighbours and Friends, som er kendt fra "Sommersang i Mariehaven" på TV 2 Charlie og nu DK4. Sammen med ansigter såsom Helge Engelbrecht opfører de den traditionsrige Akustisk Forår i 2019-udgaven med 20-24 spitnye numre. - Det er megafedt at spille med så topprofessionelle folk. Vi er en familie på scenen, og vi holder af og har styr på hinanden. Selv om vi er så mange på scenen, er der et fantastisk samspil. Vi nyder det, og det smitter af på publikum, glæder Michael Graubæk sig over. Han møder generelt overraskede reaktioner, når de snakker med tilskuere efter koncerterne. - Når de har oplevet os, tager vi røven på dem. Jeg får tit at vide, at folk føler sig fanget, selv om det faktisk ikke er deres musiksmag. Fanget, fordi de vil se det helt færdigt.

Spillemanden kommer til at spille violin, mandolin, brasch, samt synge i kor. Foto: Frank Nielsen

Koncert eller OB? Først i slutningen af marts kommer Akustisk Forår-turnéen og dens 11 orkestermedlemmer til Odense og Svendborg. - Folk er meget gode til at blive derhjemme, men jeg håber, folkemusikken kan få dem ud af døren. Det bliver en kæmpe oplevelse, hvor vi vil inddrage folk i vores lille boble. Hvor vi møder publikum helt i øjenhøjde, lover han. Dog vil han ikke love med garanti, at han selv møder op. Det kommer an på lidt fodbold, siger han med et glimt i øjet. - Jeg er inkarneret OB-fan. Så hvis holdet spiller samtidig med koncerten, må mine kære kollegaer klare den uden mig, lyder det fra Michael Graubæk med et stort grin.