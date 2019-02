26-årige Christian Collenburg er også begyndt at vinde frem på den danske tv-himmel. Han spillede Otto Brandenburg i TV 2 Charlie-serien "Mercur", og han medvirkede i den nuværende sæson af "Badehotellet". Foto: Kim Rune

Om få dage har "Den Evige Ild" verdenspremiere i København med Christian Collenburg i hovedrolle. En svær rejse for en introvert østfynsk knægt, hvor netværkshjælp, professionalisme og en stor mængde held har været altafgørende.

Musical: Næsten 22 år er gået, siden en lille femårig dreng satte sine fødder på en scene for allerførste gang på Østfyn. Dengang i den lille by Ullerslev og stykket hed "Landmandsliv". Men når den nu voksne dreng sætter de samme fynske fødder på scenen den 1. marts, skifter han Ullerslev ud med København, og stykket om det landlige liv skifter han ud med verdenspremieren på musicalen "Den Evige Ild". Det bliver Christian Collenburgs første store hovedrolle på den danske teaterscene. Da han modtog opkaldet i efteråret 2018 om, at han skulle agere frontmand i en musicaludgave af Ken Folletts bestsellerroman, ramte nervøsiteten og forbløffelsen ham. - Jeg havde ikke i mine vildeste drømme tænkt, at de ville have mig til rollen. At jeg var klar til det, siger nyborgenseren om gennembruddet. Rejsen mod de store tv- og teaterscener har krævet mange hjælpende hænder og gode mængder af held, men også en professionel tilgang og brændende passion for musikken, sangen og skuespillet. Hvad der ikke altid lige lå i kortene hos et meget stille og introvert barn, der i en alder af to år vendte næsen mod Fyn.

Om Den Evige Ild Bellvue Teatret i København fik i 2018 verdensrettighederne til at forvandle Ken Folletts bestseller Den Evige Ild til en musical.Trioen Thomas Høg, Lasse Aagaard og Sune Svanekier står igen bag den dramatiske bearbejdning, som de gjorde med stor succes i Jordens Søjler på Østre Gasværk Teater i 2016.



I handlingen befinder vi os i 1500-tallet i en storpolitisk magtkamp mellem katolikker og protestanter. Det øvrige Europa vender sig imod England, da den protestantiske Elizabeth bliver dronning, og der udspiller sig en kamp om tronen.



Forfatteren Ken Follett vil endda være at finde på tilskuerpladserne, når forestillingen har verdenspremiere den 1. marts. Forestillingen spiller frem til den 31. marts.

For første gang er Christian Collenburg frontansigt på en musicalplakat til "Den Evige Ild" sammen med Silke Biranell, der spiller den kvindelige hovedrolle. Foto: Dennis Westerberg

Så tårerne trillede Sammen med sine forældre, storebror og storesøster flyttede han 1994 til fra Hjørring. Forældrene kom oprindeligt fra det østfynske, og her slog de sig igen ned. Nærmere bestemt i Nyborg. Da forældrene allerede havde været aktive i Nyborg Voldspil, blev teateret hurtigt en integreret del af Christian Collenburgs barndom. Og tre år senere fik han sin scenedebut. - Jeg var enormt genert. Jeg kunne bedst lide at gemme mig i ensemblemængden, så jeg ikke skulle træde frem på scenen, fortæller han og tilføjer: - Men teater har altid ramt mig lige i følelserne. Da min far skulle dø og lægges i kiste som Skaldeper i "Ronja Røverdatter" i 1995, måtte de nogle gange fjerne mig, fordi jeg vrælede så meget. Selv til prøverne. Det opslugte mig meget. Specielt musikken talte til det unge talent, der fik lov til at slå på tromme i Danehofgarden, kort før han blev otte år. Han elskede rytmerne og foldede dem ud i de kommende år som slagtøjsspiller hos Nyborg Voldspil og Teatergruppen Fidus, også i Nyborg.

Her står han ved voldspilsscenen i Nyborg, som for 22 år siden gav ham en af hans første skuespilleroplevelser i "Folk og Røvere i Kardemomme By". Foto: Kim Rune

Musicalsjælen vokser Selv om han hjalp til med roller hos voldspillet, fyldte skuespillet ikke så meget. Specielt ikke, da han i 2007 blev optaget i Fyns Amts Ungdoms-Symfoniorkester med sit slagtøj og i 2008 begyndte på Nyborg Gymnasium. Men han blev i Teatergruppen Fidus i 2010 alligevel rådet til at tage til audition på "Jesus Christ Superstar". For i gruppen vidste de, hvad han kunne. - Det føltes så fyldestgørende at stå på scenen igen. Jeg fandt ud af, at jeg ikke var den bedste danser, men jeg havde rytme og kunne synge. Jeg kunne mærke, at jeg brændte , husker han med glæde tilbage. 12 år med musikkens slagtøj sluttede sammen med Christian Collenburgs studentertid i 2011, og med lidt hjælpende forberedelse fra netværket i Nyborg klarede han sig ind på Det Danske Musicalakademi i Fredericia samme år. Ud af 150 ansøgere blev han én af ni udvalgte. - Her startede en tre år lang rejse, som han siger. For i hans uddannelsesforløb, der også rummede Fredericia Teaters "Aladdin - The Musical", lærte han, hvordan alle på scene-setuppet er lige vigtige - fra hovedroller til sceneteknik. På udveksling i Virginia i USA prøvede han sig frem med impro-teater. Og vigtigst af alt fik han et billede af, hvad han selv kunne bringe til bordet, og hvordan det kunne sælge ham til auditions. Men hvordan fandt han så vejen til "Den Evige Ild"-hovedrollen?

Østfynboen har altid godt kunnet lide at se teater, som virkelig rørte og ramte ham. Lidt selv-masochistisk, som han kalder det. Foto: Kim Rune

Det rette sted I 2014 dimitterede han fra musicalakademiet og glædede sig til de udfordringer, der lå foran ham. I det følgende år havde han flere små- og biroller på Fredericia Teater, Folketeatret i København og Dronning Dorothea Teatret i Kolding. Men den største chance opstod, da han gjorde sig som instruktørassistent og understudy (back-up eller stedfortræder for en større rolle, red.) på Fredericia Teaters "Shubidua - The Musical", da forestillingen rykkede til Østre Gasværk i det københavnske. - Her blev hovedrollen syg. Han mistede stemmen, og så måtte jeg træde til. Der var ikke så meget tid til at stoppe op og tænke. Jeg gjorde det bare, forklarer Christian Collenburg. Skæbnen ville, at Østre Gasværks daværende teaterdirektør var blandt publikum. Hun kunne lide stedfortræderens indsats og sørgede for, at Christian Collenburg kom til audition og senere fik en rolle i Østre Gasværks 2016-forestilling "Jordens Søjler"; den første af Ken Folletts serie. Men også her blev hovedrolleindehaveren syg, og nyborgenseren måtte igen træde ind. Her ville skæbnen, at Aarhus Teaters dramaturg så ham, hvilket førte skuespilleren til en lukket audition til ensemblet på "West Side Story" i 2018 i Aarhus og Aalborg. - Det skete under pressede og stressede forhold, men jeg var på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, fortæller han. Nu havde han skabt sig et navn. Og dernæst kom opkaldet, som gav ham den. Hovedrollen.

Tilskuerne har herfra i mange år kunnet opleve Christian Collenburg til Nyborg Voldspil om sommeren. Foto: Kim Rune

Kom nu, for helvede Han har altid sørget for at være tjekket i sit arbejde, møde op i god tid, kunne sine replikker og levere det, han ved, han kan. Men tænker Christian Collenburg tilbage, har hjælpen fra Fyn-baglandet været den største faktor. - Mine forældre, min kæreste, Jesper Nielsen fra ungdomsskolen Teatergruppen Fidus, hans søster Heidi, Anders Gjellerup Koch, mine undervisere. Der er så mange at takke. Havde de ikke sagt "Kom nu, for helvede" og skubbet til den lille, nervøse dreng, ville jeg aldrig være nået hertil i dag. I dag er der kun få dage til premieren. Den nu 26-årige skuespiller ser frem til, at det hele kulminerer. - Jeg kan stadig ikke forstå, de havde den tiltro til mig. Men nu er der ikke længe til, og med blændende scenografi og den rørende iscenesættelse bliver det en fest, glæder han sig. Ydmygheden skinner stadig igennem. Han ved, at han stadig er en del af et ensemble. Et setup, hvor alle er lige vigtige. Derfor føler han sig stadig klar til at gå forrest.

Foto: Kim Rune