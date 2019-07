Futte Fynbo lærer festivalgæster at rappe: - Folk beder om selfies og autografer

Rasmus Rudbæk er "det fynske flagskib" i Rapolitics, der har indgået et treårigt samarbejde med Roskilde Festival. Formålet er at få unge til at engagerer sig i politik ved hjælp af rap. Men festivalen har også budt på en koncertdebut for Rasmus Rudbæks alter ego, Futte Fynbo, der på rekordtid er blevet et velkendt navn og stående joke.