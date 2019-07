Frivillige løfter sydfynsk festival: - Vi får ikke en krone i støtte

I en bakkedal ved Stenstrup har en flok ildsjæle lavet en musikfestival, der bliver drevet helt og holdent på frivillighed og fællesskab. Fællestival bliver i weekenden afholdt for fjortende år i træk, og selvom økonomien er presset, så er engagementet stadig i top.

Solen kaster sit varme lys over den billedskønne festivalplads. Udsigten over de grønne marker bliver brudt af klumper af træer, små søer og sporadisk placerede boder og barer, der er ved at tage form. Om få dage vil området være fyldt af festivalgæster. Lige nu er der blot nogen-og-tredive frivillige, som sidder i græsset og modtager morgenbriefing fra formanden for Fællestival, Morten Sixhøj. - Så er der ikke længe til, at vi starter. Har I styr på det hele? Svaret er en kollektiv, søvnig grynten, mens der bliver tændt op i dagens første cigaret. - Hvis der er nogen, der har et køleskab med dobbeltdør, så må de gerne lige sige til. Vi brændte vores eget af for et par dage siden. Det har været halvdødt i flere år, men nu er det altså heldødt og begravet. Gravsten og det hele, siger Morten Sixhøj med et smil, der ligesom signalerer: Sådan går det, når man ikke har nogen penge.

Morten Sixhøj, 40 år, har været med til at lave Fællestival siden 2007. Foto: Peter Skjødt Mygind

Alle får en tjans Fællestival startede allerede i 1995, længe før der gik inflation i fynske festivaler. Og efter nogle års pause i start-00'erne vendte festivalen tilbage for fulde gardiner i 2006. Lige siden er den blevet afholdt en gang om året i den smukke bakkedal lidt uden for Stenstrup. Helt uden økonomisk assistance. - Vi er ikke en festival som de fleste. Vi får ikke en krone i støtte fra hverken kommunen eller fonde, og vi har ingen sponsorer eller kommercielle partnere. Vi tjener kun det, vi sælger, siger Morten Sixhøj. Det er dog begrænset, hvor meget festivalen kan tjene på billetsalg. For det første er der kun 550 billetter til salg, og kun sket én gang, at man har meldt udsolgt. For det andet koster billetterne kun 720 kroner - og det er inklusiv to måltider om dagen i de tre dage, festivalen står på. Derfor er Fællestival helt afhængig af frivilligt arbejde. Deraf også navnet. Alle bands optræder gratis, og alle gæster giver en hjælpende hånd. - Man melder sig på en tjans, når man møder ind på festivalen. Det kan for eksempel være, at man skal skrælle kartofler til aftensmaden en af dagene. Selvom det kan lyde træls, så er det faktisk helt omvendt. Der er mange, der arbejder langt mere, end de skal, fordi det er så hyggeligt. Man kan komme til festivalen uden at kende nogen og stadig tage herfra som en del af fællesskabet, siger Morten Sixhøj.

Fællestival finder sted torsdag-fredag-lørdag i denne uge. Foto: Peter Skjødt Mygind

Lavvande i kassen Økonomien halter dog lidt i år. Billetsalget er ikke helt så højt, som man har kalkuleret med. Cirka 200 solgte billetter indtil videre er lige i underkanten. Den tiltagende konkurrence fra andre af sommerens festivaler kan mærkes. Morten Sixhøj er dog fortrøstningsfuld og regner med, at mange vil støde til i sidste øjeblik. - Det er godt vejr, og der er simpelthen så meget kærlighed på festivalen, så jeg er sikker på, at mange gerne vil ud og mærke det. Og musikprogrammet strækker sig fra folkemusik til dødsmetal og hiphop, så der er noget til enhver smag, siger Morten Sixhøj og tilføjer, at mange stamgæster også tager deres børn med på festivalen. Der er dog én ting, som festivalarrangøren vil opfordre til mere end noget andet: - Hvis nogen har et køleskab, vi kan låne, så vil vi meget gerne have det. For intet køleskab, ingen kolde øl. Og dét ville være en katastrofe, siger Morten Sixhøj med et grin.