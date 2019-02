Faaborg: Enghaveskolens elever i 7.- 9. klasse er i fuld gang med forberedelserne til årets musical, som er "Alice i eventyrland". Der er generalprøve 6. marts kl. 10.30 for skolens egne elever, og forestilling 7. og 8. marts kl. 10 for andre skoler og 6.-8. marts kl. 19 for forældre og andre interesserede.

Ledige billetter

Der findes mange versioner af historien om Alice, der falder ned gennem et hul og pludselig befinder sig i en besynderlig verden befolket af væsener og personer, som alle giver anledning til masser af komiske, underfundige og absurde situationer. I Enghaveskolens version har man lagt vægten på temaet om at gå fra barn til voksen og de vanskeligheder, der kan være med at passe ind og forstå verden omkring én og finde sig selv. Derudover er det skolens ambition at skabe en underholdende og visuelt effektfuld forestilling.

Der er stadig ledige pladser til forestillingerne, og skolens kontor kan kontaktes for billetbestilling på tlf. 6261 1270, hvis man har lyst til at se med.