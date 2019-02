Frandsens figurative opstillinger

Kunst: Et år er gået, siden Galleri DGV i Svendborg sidst viste udstillinger med henholdsvis Viera Collaro og Lars Nørgård. På den aktuelle udstilling præsenterer galleriet atter de to fremtrædende kunstnere, og denne gang - for første gang i galleriet - i selskab med kunstner Erik A. Frandsen. Med sine lysinstallationer og sit dybtgående kendskab til farver og rum er Viera Collaros værker denne gang sat i spil med Lars Nørgårds dramatiske farve- og energiladede abstraktioner og Erik A. Frandsens figurative, multimedieinspirerede opstillinger. Galleriet er åbent hver torsdag og fredag kl. 12-16.30 samt lørdag og søndag kl. 12-15. Udstillingen kan opleves indtil søndag 31. marts. /sisø