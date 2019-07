Festival: Pludselig lød et par legende elektroniske klavertoner gennem den lune sommerluft. En sopranstemme fulgte hurtigt klaverets gang, og naboerne i den lille langelandske by Snøde begyndte at undre sig. Hvor kom den skønne musik fra?

På en terrasse ikke så langt derfra sad en flok venner med fælles konservatoriebaggrund samlet for at nyde ferien, musikken og hinanden. Men alene var de ikke længe. Naboerne i området strømmede til og blev hængende for at høre med. Den gode stemning bredte sig, og musikerne fik en idé.

Ni somre senere er Hesselbjerg Musikfestival vokset fra lidt venskabelig jamming til en velbesøgt klassisk musikfestival på Nordlangeland.

- Det har jo bare vokset sig større og større gennem årene, fortæller festivalleder og blokfløjtenist Louise Hjorth.

- Også selv om vi ikke har udvidet programmet de sidste to år. I år fortsætter vi med fire festivaldage og syv koncerter, hvilket, vi synes, passer godt til festivalen. Så vi har ramt den rette størrelse.