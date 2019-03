Fra sirligt og sammenbidt til råt og sprukkent

At der ikke er én prototype på en Carl Nielsen-vinder, viste Liya Petrova og Jiyoon Lee ved torsdagens åbningskoncert. De to violinister delte førstepladsen ved konkurrencen i 2016.

Hvis ikke jeg tager fejl, var Adam Erik Simonsen en af syv danske deltagere ved den første Carl Nielsen Klarinetkonkurrence i 1997. Nu er han ansat i Det Kongelige Kapel og radiovært på DR P2. Torsdag aften var han konferencier ved koncerten, der markerede åbningen af Carl Nielsen Konkurrencerne, som fra i år inkluderer violin, klarinet og fløjte. På formfuldendt engelsk introducerede Adam Erik Simonsen tre tidligere violinvindere: aftenens to solister delte førstepladsen i 2016, og aftenens dirigent vandt i 1992 som første og hidtil eneste dansker violinkonkurrencen. Med en sådan præsentation var forventningerne høje til en koncert, hvor unge talenter fra Carl Nielsen Youth Academy udgjorde grundstammen - suppleret med musikere fra Odense Symfoniorkester.

Om koncerten Åbningskoncert Carl Nielsen Konkurrencerne4 stjerner



Odense Koncerthus, torsdag 21. marts 2019: Carl Nielsen Youth Academy og musikere fra Odense Symfoniorkester. Solister: violinisterne Liya Petrova og Jiyoon Lee. Dirigent: Nikolaj Szeps-Znaider.

Undervejs i Mendelsssohn-koncerten løsnede bulgarske Liya Petrova op og blev mere selvsikker og udadvendt. Foto: Knud Erik Jørgensen

Pirkede til dirigenten Violinisterne Liya Petrova og Jiyoon Lee beviser, at der ikke er én prototype på en Carl Nielsen-vinder. Bulgarske Liya Petrova, der var solist i Mendelssohns rørstrømske "Violinkoncert i e-mol", havde en sammenbidt tilgang til musikken og en indbygget strenghed over sit spil. Hendes pianissimo var silkeblødt, men hun befandt sig tydeligvis bedst i de kraftfulde passager. Jo mere sprælsk musikken var, jo mere spændstigt blev hendes spil, og det var en fryd at se hendes forvandling fra sirlig værkforedrager til veltilfreds fortolker. Liya Petrova stod så tæt ved dirigentpodiet, at det i de mest aggressive passager så ud, som om hun pirkede til Nikolaj Szeps-Znaider med violinhovedet. Så det gav god mening, at dirigenten diskret bad koncertmester Eugen Tichindeleanu om at få rykket violingruppens stole lidt bagud, inden koncertens anden solist kom på scenen.

Kompromisløst spil Sydkoreanske Jiyoon Lee er indbegrebet af en publikums-yndling, som med et smil, der rakte fra øre til øre og forplantede sig til folk i salen, viste, at hun glædede sig til at spille for os. Bruchs "Violinkoncert nr. 1 i g-mol" er et bravur-værk, mindre følelsesladet end Mendelssohn-koncerten, og derfor blev effekten så meget desto større, da Jiyoon Lee skruede op for det yndefulde og graciøse. Indlevelsen og kompromisløsheden var endnu mere markant, når hun gav los og spillede sprukkent, råt og næsten grimt, så pænheden ikke stod i vejen for udtrykket.

Uden partitur Nikolaj Szeps-Znaider kan værkerne på rygraden og dirigerede uden partitur. Det er i sig selv en stor bedrift, men for en ikke-musiker som mig var hans slagskemaer svære at læse. Når koncerten blev en lidt uegal oplevelse, skyldtes det, at gabet mellem symfoniorkestermusikere og ungdomsmusikere var lovlig stort. Måske skyldtes gabet, at de sammenbragte musikerne havde haft for lidt øvetid til at blive sammenspillede. Koncerten sluttede med Tjajkovskijs "Symfoni nr. 6 - Pathétique", som er et populært valg, men det havde da været oplagt, om Odense Symfoniorkester i stedet havde spillet en Carl Nielsen-symfoni, som cadeau til konkurrencens navnefar.