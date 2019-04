Kunst: "Where there is a crack, the light can enter" er en fotoudstilling med et udvalg af Maria Fonfaras mangeårige fotografiske dokumentationer af mennesker, menneskemøder, intime stunder og små sprækker i virkeligheden. Hun er optaget af det menneskelige møde. Det særlige der opstår, når paraderne et kort øjeblik falder, og man kommer ind bag facaden. Fotoudstillingen har fernisering lørdag 6. april kl. 12-15 på Gallerie Jaan i Svendborg og kan ses frem til fredag 17. maj. /stha