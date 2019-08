Forfatter Mads Peder Nordbo: - Jeg er den dårligste kammerat, man kan have

Forfatter Mads Peder Nordbo er efter flere år i Grønland igen faldet på plads i sin barndoms Tommerup St. Her arbejder han så meget, at der hverken er plads til venner eller kæreste. 16. august udkommer han med endnu en krimi.

Og der er nok at kigge på og pille ved, for forfatteren er en samler med en forkærlighed for gamle dage. Han elsker ældre malerier i guldrammer og samler på gamle bøger. For eksempel har han flere hylder med førsteudgivelser af blandt andre H.C. Andersen og I.P. Jacobsen - herunder originale tryk fra blade og aviser med historier, fra før de blev bogudgivet. Der er flere rariteter. Som en lille bog om skuespil-lære fra 1600-tallet og en førsteudgave af Emil Aarestrups digte fra 1838, der kun blev solgt i 37 eksemplar.

Han kan også godt lide at afbryde sit skriveri på kontoret, som er en hule af gamle møbler med et nyt poolbord i midten, ved at gå ture i sit hus og kigge på sine ting. Røre ved dem, dufte i en gammel bog - det giver hjernen ro, siger han.

Om huset i Tommerup Stationsby - en stor gul og gammel murstensvilla, som Mads Nordbo købte med sin ekskone i 2002 - siger han, at det er en del af hans sjæl, og derfor kan han ikke overlade til håndværkere og rengøringsfirmaer at forbedre og passe på det. Han foretrækker også selv at passe den store, gamle have. I øjeblikket pudser han murværk, og et par døre venter på maling.

- Jeg har fået en fantastisk gave med det her gennembrud. Noget, som alle forfattere drømmer om. Det er en enestående chance, og derfor knokler jeg gerne måsen ud af bukserne. Det er ikke givet, at succesen fortsætter, for jeg ved fra andre forfattere, at man kan miste læserne igen.

- Jeg er i øjeblikket den dårligste kammerat, man kan have, for forfatterskabet, min datter, mit hus og min have tager al min tid.

Mads Peder Nordbo ler afvæbnende, men han mener det alvorligt. På samme vis som når han siger, at han først har tid til et socialt liv efter 2022. For da vil han være godt i gang med to nye trilogier.

- Jeg får mange invitationer på Instagram, men jeg siger altid nej tak. Jeg har bestemt mig for at arbejde og har ikke tid til at blive forelsket. Jeg vil heller ikke være sådan en, der ikke er mentalt til stede i et forhold, fordi jeg hellere vil arbejde. Hvorfor er det i øvrigt altid kaffe? Jeg kan slet ikke lide kaffe!

Mads Peder Nordbo er blevet en populær forfatter. Han udkommer i over 30 lande, og om få dage er han aktuel med sidste bind i sin Grønlandstrilogi, som filmselskabet Epiq vil omsætte til en tv-serie sammen med et amerikansk selskab. Måske er populariteten årsag til, at kvinder i stigende antal er begyndt at invitere ham på kaffe.

Mads Peder Nordbo , Født 1970. Opvokset og bor i Tommerup St. sammen med datteren Arendse, som er elev på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. Uddannet i nordisk sprog og litteratur samt filosofi. Har forsket i runer og sproghistorie. Debuterede i 2012 med "Odins labyrint - et glasbarns fortællinger". Andet bind hedder "Thuleselskabet". Treeren er endnu ikke skrevet. Har også skrevet den selvstændige spændingsroman "Gudspartiklen". I Grønlandsserien er udkommet "Pigen uden hud", "Kold angst" og 16. august udkommer "Kvinden med dødsmasken". Er gået i gang med at skrive en ny Grønlandstrilogi. I modsætning til den foregående, som foregår i 2014 med tilbageblik til 1970'erne og 1990'erne, vil den nye trilogi foregå i nutiden. Mads Peder Nordbo er også i gang med en ny fantasytrilogi for voksne. Har i Grønland arbejdet som kommunikationskonsulent i Kommuneqarfik Sermersooq, der er en storkommune, som blandt andet omfatter Nuuk, hvor der bor 17.000 mennesker. Han arbejder stadig freelance indimellem for borgmesterkontoret. Det er med til at holde ham skarp på grønlandske forhold, siger han.

Mads Peder Nordbo i sit bibliotek i hjemmet i Tommerup St. Forrest katten Pooh, opkaldt efter Peter Plys, men i daglig tale kaldet for Pølse. Katten er en såkaldt hellig birma, som usædvanligt for racen har opnået den høje alder af 15 år. Pølse var med i Grønland og udmærker sig ved at "tale højt", når den føler sig overset. Foto: Nils Svalebøg

Naturen slår ihjel

Mads Peder Nordbo nåede at bo i Grønland i fire år. Efter flere år med uforklarlig søvnløshed blev han langsomt afstresset i kulden, hvor naturen er klar til at slå dig ihjel, og hvor klimaet er en hovedperson, der langt hen ad vejen bestemmer muligheden for foretagsomhed.

- Ofte er der ingen telefonkontakt, når man bevæger sig ud, så man er nødt til at have lidt respekt. Være en smule bange. Alle mennesker burde prøve, hvordan det er, når telefonen bliver ligegyldig og ikke har større værdi end en kuglepen, for mange glemmer, hvordan det er at tænke selv og fordybe sig. Det lærte jeg i Grønland, hvor jeg i begyndelsen var ved at blive sindssyg, når jeg ikke kunne komme på internettet. Nu savner jeg Grønland, siger Mads Peder Nordbo.

- Men arbejdsmæssigt er det mest rigtigt for mig at bo her, fordi Tommerup St. er et bedre udgangspunkt end Grønland for at rejse ud i verden. Jeg kan godt mærke, at jeg kan have lidt uro her og igen have sværere ved at sove, men det bliver aldrig så slemt som før Grønland. Jeg har lært at sige nej og acceptere ting. Verden går ikke under, hvis jeg ikke når alt det, jeg har planlagt.

Mads Peder Nordbo har blandt andet været i Australien, hvor hans Grønlandstrilogi er særligt populær, og i september skal han til litteraturfestival i Tyskland. I Tjekkiet er etteren stadig på bestsellerlisten efter 10 måneder, og det går godt i Polen og Østeuropa i det hele taget. I næste uge udkommer han i Israel, og det går godt i Italien, Tyskland og ...

I det samme banker det på døren. Posten kommer med en stor kasse bøger. Det er trilogiens nummer to "Kold angst" på norsk og svensk, en bogklubudgave af etteren, "Pigen uden hud", på italiensk og andenudgaven af samme på tysk og som lydbog. I pakken ligger også første danske eksemplar af "Kvinden med dødsmasken", som udkommer 16. august. Det er første gang, forfatteren holder sin nye bog i hænderne. Men han nægter at læse i den, for så kommer han måske i tanke om noget, han ville have gjort anderledes, og det tåler han dårligt.

Salget måtte godt være bedre i Danmark. Derfor har de to foregående bøger i serien fået nyt forsidelook, der passer til forsiden af "Kvinden med dødsmasken". De gamle forsider var måske for kunstneriske, funderer Mads Peder Nordbo og snupper en lakridsmandel, selv om han ellers har forsaget både kulhydrater og sukker den seneste måned og er blevet ti kilo lettere.