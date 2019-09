Forfatter: - Først, når vi tager ansvar, er vi ordentlige mennesker

I USA skal Rasmus ikke længere kæmpe for hver en brødkrumme, og dermed får han overskud til at rumme andre mennesker. Rasmus møder kærligheden, og han er ikke længere hovedperson i eget liv - det er de elskede.

- Først, når jeg lader mine hovedpersoner tage ansvar - både for eget liv og for andres - kan vi lide dem, for det er, når vi tager ansvar for hinanden, at vi viser, at vi er ordentlige mennesker, siger Martin Jensen.

- Rasmus er en mønsterbryder, for jeg tror ikke på, at man automatisk bliver for eksempel voldelig, fordi man har været udsat for vold som barn. Hvis ingen kan tage afstand fra det, de kommer fra, ville vi ikke have det samfund, vi har i dag, siger Martin Jensen.

For Rasmus stjæler af afmagt - han ser ikke andre udveje i sin elendighed, så han tager fra de magtfulde bønder, som undertrykker både ham og hans mor. Knægten bliver til en mand, og Rasmus vokser ikke blot fysisk, men også som menneske, for i takt med, at han modnes, begynder han at tage ansvar for andre mennesker. Ikke mindst, da han efter en fængselsstraf ender i USA og møder både krig og kærlighed.

Rasmus er en tyveknægt. En horeunge, der omkring 1850 render rundt på Vestfyn og tømmer bøndernes kister for rigdomme. Umiddelbart er der ikke meget godt at sige om Rasmus, men alligevel får læseren en tiltagende sympati for ham. En forståelse og velvilje, som kommer snigende netop som en tyv i natten.

Burkaer

"Døden er et øjeblik" er en kærlighedshistorie, en historisk roman inspireret af virkelige begivenheder omkring Assens, hvor vi blandt andet støder på den autentiske Boyebande, og i datidens USA omkring Virginia, hvor vi inviteres ind på den virkelige slagmark i borgerkrigens første år, og det er en roman om frihed.

- Rasmus er ikke fri i Danmark, for han er bundet af sin herkomst. Han er søn af en hore og kan ikke komme længere op ad den sociale rangstige. Han kan for eksempel aldrig få sin egen jord og blive selvstændig bonde. Så kommer han til USA - et land, hvor man hylder friheden, men hvor man holder sorte slaver. Så hvad er frihed? spørger Martin Jensen.

Er frihed muligheden for at tænke og sige, hvad man vil, eller handler frihed også om muligheden for at få et godt og værdigt liv? Svarene må vi selv konkludere, men Rasmus spørger en sort forvalter, som ikke længere er slave, hvorfor han ikke rejser nordpå, hvor flere sorte er frie. Forvalteren afslår, for hans kone og børn holdes stadig som slaver. "Hvordan kan jeg være fri, hvis min familie er ufri", spørger forvalteren.

- Jeg har været inspireret af blandt andet diskussionen om burka-forbuddet, for hvorfor skulle jeg føle mig mere fri ved at andres frihed til at klæde sig, som de vil, begrænses? Hvordan kan jeg være fri, når andre ikke er det, sådan spurgt lidt på spidsen, siger Martin Jensen.

Frihedsbegrebet var også en stor del af den amerikanske borgerkrig, og det handlede ikke alene om slaveri.

- Det var nord, som erklærede krig mod syd, da sydstaterne meldte sig ud af unionen, hvilket de forfatningsmæssigt havde ret til. I for eksempel Virginia blev krigen derfor opfattet som et forsvar for egen frihed mere end et forsvar for slaveri, siger Martin Jensen

Martin Jensen har også været inspireret af Brexit og falske nyheder.

- Man tror på det, man gerne vil tro på. Også selv om det er løgn. Og hvis bare løgnen siges mange gange nok, så opfattes den som sand. Argumenter og sandhed får ingen vægt. Som når Boris Johnson hævder, at England kan tjene 359 millioner pund om ugen ved at melde sig ud og "blive frie". Det er jo en stor, fed løgn, siger Martin Jensen.