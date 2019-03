Forfatter Annette Bjørg: - Jeg længes tilbage til landskabet på Østfyn

Børne-og ungdomsforfatter Annette Bjørg går mange ture i Frederiksberg Have, som ligger tæt på hendes hjem. Her finder hun grønt midt i storbyen og en fornemmelse af den ro, hun voksede op med i landsbyen Måre ved Herrested.

- Med alderen er mit gamle landskab begyndt at vokse i mig. Jeg kan pludselig blive klaustrofobisk af at gå mellem alle de mennesker, der er på fortovet i min gade. Jeg har en voksende indre længsel, måske ikke efter at bo i Herrested igen, men efter den natur og fred og ro, jeg er rundet af.

Den 54-årige forfatter har boet i København i mange år og gjort det med glæde. Blandt andet på Christianshavn og nu på Frederiksberg, og det er med hendes ord nogle af de bedste steder i hovedstaden.

Men nu er tanken om at flytte tilbage til Fyn inden for en overskuelig årrække begyndt at rumle. Hun kommer her ofte, for hendes tre søstre, deres familier og hendes mor bor her stadig.

- Jeg var aldrig blevet en god forfatter, hvis jeg ikke var rejst fra Fyn og havde stillet mig et nyt sted. Jeg har fået det bedste ud af begge verdener, men jeg bor i hvert fald ikke i København om 10 år, siger hun.

Annette Bjørg flyttede som ung til København for at blive skuespiller, men hun endte i stedet med i 1990 at kunne kalde sig for journalist.

I flere år arbejdede hun på Berlingske som vikar og var sideløbende freelancer, men i 2004 kom hun ind på Forfatterskolen for Børnelitteratur.

- Da jeg var færdig i 2006, var jeg klar over, at mit liv skulle tage en ny drejning. Jeg var træt af at være journalist. Jeg følte, at jeg skrev til et stort hul, som aldrig gav feedback.

I dag lever hun af sit forfatterskab og et job som vagt på Rosenborg Slot, hvor hun er med til at passe på kronjuvelerne. Hun er også korrekturlæser for Gyldendal og arbejder med databehandling for foreningen Danske Filminstruktører.

- Det er en økonomisk mere usikker tilværelse, men hvis jeg skulle arbejde som journalist, ville jeg ikke samtidig have energi til at skrive bøger, og det er det, jeg brænder for at gøre. Man kan sige, at jeg har vundet på jobtilfredsheden, siger Annette Bjørg.

Hun har udgivet en stribe bøger - fra billedbøger for de yngste til ungdomsromaner for de ældste. "Frihjul" er kommet efter en pause på grund af brystkræft.

- Nu er jeg heldigvis rask, så jeg er i fuld gang igen. Jeg skriver blandt andet for første gang på en serie. Den bliver på tre bind og er for de 9-12-årige, fortæller hun.