Forestillingen 'Hvis jeg bliver gammel': - Har man stadig sex, når man er 90?

"Hvis jeg bliver gammel" sætter fokus på nogle af de tabuer, der er om at blive gammel. I en af scenerne sidder de fire karakterer, man følger, og spiser kartofler med brun sovs fra gulvet - mens de er ved at kløjes i det. Foto: Kim Rune

5. september har forestillingen "Hvis jeg bliver gammel" premiere på Odense Teater. Det er en fortælling om det at ældes i en tid, hvor plastikoperationer, botox og idealet om at være ung fylder. Samtidig er det en fortælling om at acceptere den proces, vi alle skal igennem og turde vise, hvem man er.

Til september indtager fire personer i slut-50'erne og start-60'erne scenen i Værkstedet på Odense Teater iført deres undertøj. - Det er en forestilling, hvor der er meget hud. Deres undertøj er deres grundkostume, siger Sofie Christiansen, der er instruktør og skaber af forestillingen "Hvis jeg bliver gammel", som spiller fra 5. september og frem til 2. oktober. I forestillingen følger man fire personer, der hver især arbejder med at forliges med det at blive ældre. Man følger dem gennem oplevelser - sjove som triste, der alle er en del af aldringsprocessen og hen mod det, der ligner en accept. - Hele forfaldet er egentlig en lang proces med ting, man er nødt til at acceptere. Hvis man har ondt i skulderen, skal man måske acceptere, at den ikke bliver bedre. At man glemmer. At man får rynker, siger Sofie Christiansen. Sammen med skuespiller Klaus T. Søndergaard og to dansere, Camilla Stage og Lars Bjørn Hansen, spiller Githa Lehrmann en af de fire karakterer i stykket, - Jeg kan mærke, at jeg står et sted, hvor jeg er på vej ind i den der alderdom. Der er nogle ting, man ikke snakker om. Jeg vil gerne vide mere om, hvordan det er at blive 80 og 90. Har man stadig sex, når man er 90? siger Githa Lehrmann, der gerne vil være med til at nedbryde tabuerne.

Hvis jeg bliver gammel Instruktør: Sofie Christiansen



Scenografi: Julie Forchhammer



Lysdesign: Jens Hansen



Premiere: 5. september klokken 19.30. Spiller frem til 2. oktober.



Medvirkende: Klaus T. Søndergaard, Githa Lehrmann, Camilla Stage og Lars Bjørn Hansen.

Instruktør Sofie Christiansen har skabt forestillingen, hvor to dansere og to skuespillere i samspil danser og spiller skuespil i en fremstilling af den snigende alderdom med dens problemer og fordele. Foto: Kim Rune

Personlige historier Sofie Christiansen, som er kunstnerisk leder hos danseteateret Sart i Svendborg, er instruktør og skaber af forestillingen. Hun gik ikke ind til projektet med et decideret manuskript. - Jeg har en slags drejebog, en ramme og nogle specifikke billeder, der bliver udviklet i sammen med skuespillerne og scenografen, siger hun, og fortæller, at hun er vant til at arbejde på den måde. - I danseregi er det meget usædvanligt at have en drejebog, siger hun. Processen har altså udviklet sig løbende, og Sofie Christiansen har givet de medvirkende emner, som de har skulle arbejde udfra. De medvirkende blev optaget på video, mens de talte om emnet, og så blev den tekst, der kunne bruges, skrevet ned. - Det at skulle finde fælles form på den måde er vildt krævende, siger Githa Lehrmann. Hun har flere scener, der er inspireret af egne oplevelser. Blandt andet en scene, der omhandler det at føle sig usynlig i et rum. - Jeg tror, mange kvinder på 60 har oplevet at træde ind i et rum af 20-årige og føle sig usynlig, siger hun.

- Før i tiden, hvis jeg gik ned ad gaden, kunne jeg tænde og slukke for det. Men i fyrrene begyndte det langsomt at forsvinde. Jeg kunne ikke tænde for det. Det kom snigende. Usynligheden. Jeg var vel halvgennemsigtig i halvtredserne, knap synlig i tresserne og nu kan jeg gå ind i et rum, og der er ingen, der ser mig, siger skuespiller Githa Lehrmann i en scene i forestillingen. Foto: Kim Rune

Problematikkerne er forskellige Forud for forestillingen har Sofie Christiansen lavet en omfattende research, hvor hun har snakket med mennesker i aldersgruppen 60+ i Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Og hvor Githa Lehrmann har oplevet at føle sig usynlig, har instruktøren hørt om mange forskellige problematikker fra især kvinder. Hun har oplevelsen af, at problematikkerne er meget forskellige alt efter, hvilket årti man befinder sig i. - I 50'erne handler det meget om seksualitet. Om man kan tænde og slukke for en mand seksuelt. Forfængelighed. Mens i 60'erne er det skiftet fra at være på arbejdsmarkedet til at gå på pension, der fylder, siger hun. De problematikker er til gengæld ikke til stede på samme måde, når man er i 70'erne og 80'erne. - I 70'erne er nydelse omdrejningspunktet. Det er ligegyldigt, om man er sexet nok, og ens karriere er forbi. Man laver det, man har lyst til, siger hun. - I 80'erne er det okay at glemme og at komme for sent. For nu er man blevet 'rigtig' gammel.

Som rekvisitter i forestillingen hænger der billeder af de fire karakterer, hvor man kan se, hvordan de ser ud, "hvis de bliver gamle". Foto: Kim Rune

Overskrider grænser i undertøj Fordi forestillingen handler om alderdom, udnytter holdet bag "Hvis jeg bliver gammel", at skuespillerne ikke er helt unge og spæde længere. Derfor vises der utrolig meget hud i forestillingen, der en stor del af tiden foregår i personernes grundkostume - nemlig deres undertøj. - Det fortæller en historie i sig selv. Der er ingen photoshop, der kan skjule, at vi er, som vi er, siger Sofie Christiansen Githa Lehrmann, som skal stå på scenen næsten nøgen, synes det er en stor udfordring at skulle stå på den publikumsnære scene og vises frem, som hun er skabt. - Det er grænseoverskridende, voldsomt og følsomt. Det er ikke noget, man gør hver dag. Jeg vil ikke smide tøjet bare for at smide tøjet. Men her er der en mening med galskaben, siger hun. Forestillingen er oven i købet en danseforestilling, og på lige fod med de to dansere skal Githa Lehrmann danse på scenen i sit grundkostume. Men det er faktisk en lettelse for den garvede skuespillerinde. - Det er nemmere at bevæge sig end at stå stille. Så føler man sig ikke så nøgen, siger hun og tilføjer: - Der er dog nogle ting - bevægelser - hvor jeg har sagt, at det kan jeg ikke. For publikum er vanvittigt tæt på i Værkstedet. Det er mere nervepirrende end på den store scene, hvor man kan gemme sig.

Instruktør Sofie Christiansen har skabt forestillingen, hvor to dansere og to skuespillere i samspil danser og spiller skuespil i en fremstilling af den snigende alderdom med dens problemer og fordele. Foto: Kim Rune

Underlig fordeling En af de ting, forestillingen sætter spørgsmålstegn ved, er den dyrkning af ungdommen, man ser over hele verden. - Vi skal forholde os til, om vi har lyst til at blive 120 og ligne nogle på 50, siger Sofie Christiansen og tilføjer: - I Danmark er botox og plastikoperationer ikke nær så udbredt som i andre lande, men i for eksempel Korea har hver tredje fået lavet plastikoperationer. Hun nævner også, at hun selv stoppede med at danse som 31-årig. Noget, der er normalt i dansebranchen, og at chefer bliver yngre og yngre. - Det undrer mig, at det er i 30'erne, hvor mange har små børn, at der er flest arbejdsmuligheder. Man burde udnytte at, når man når til 50'erne, så er børnene flyttet hjemmefra, siger hun. Githa Lehrmann håber på, at forestillingen også kan give unge mennesker et indblik i det at være gammel, og at det ikke er så slemt, som man kunne forestille sig. - Jeg har sjældent været så rolig og afbalanceret, som jeg er nu, siger hun.

"Hvis jeg bliver gammel" får premiere 5. september. Foto: Kim Rune

