Forestilling om sorg på Viby Efterskole

Underholdning: Heidi Duus og Laura Olsen står bag forestillingen "Sluk lige lyset!", der tager emner som ensomhed, sorg og kærlighed op. I forestillingen følger man et søskendepar, der har mistet deres mor og nu skal i gang med deres nye liv, men vejen derhen er forskellig for de to søstre, og håndteringen af sorgen er ganske individuel. Forestillingen opsættes på Viby Efterskole fredag 14. juni kl. 20, hvorefter gruppen tager til København og spiller de resterende to forestillinger. Billetindtægten går ubeskåret til sorggruppen Børn, Unge og Sorg, der giver dem, der har oplevet et tab, muligheden for at få bearbejdet deres sorg. /stha