Foredrag: At tage tiden i agt

Assens: At tage tiden i agt.

Det er titlen på et causerende foredrag med tidligere sognepræst og Fåborg-provst Palle Jensen i Vor Frue Kirkes Hus i Assens onsdag den 6. marts.

Der vil ganske givet blive lejlighed til at trække på smilebåndet, men også at få noget med hjem, når Palle Jensen lægger vejen forbi til denne sogneeftermiddag med sit foredrag, hvor han blandt andet taler om vigtige gøremål, livsnødvendige overflødigheder og om at tage hånd om tingene.

Arrangementet begynder klokken 14.30, og det er gratis at deltage. /SP