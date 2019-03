Foran stærkt felt: Hjalmer vinder stor Gaffa-pris

Alle vinderne fra Gaffa Prisen

Årets danske udgivelse: The Minds of 99 for albummet "Solkongen".Årets danske band: The Minds of 99.



Årets danske solist: Hjalmer.



Årets nye danske navn: Baest.



Årets danske hit: The Mindst of 99 for nummeret "Alle skuffer over tid".



Årets danske rock-udgivelse: The Minds of 99 for albummet "Solkongen".



Årets danske pop-udgivelse: Lukas Graham for albummet "3 (The Purple Album)".



Årets danske hiphop-udgivelse: Benal for albummet "Benjamin og Albert".



Årets danske hardrock-/metal-udgivelse: Baest for albummet "Danse Macabre".



Årets danske elektroniske udgivelse: When Saints Go Machine for albummet "It's a mad love".



Årets danske livenavn: The Minds of 99.



Årets internationale udgivelse: BTS for albummet "Love Yourself: Answer".



Årets internationale band: BTS.



Årets internationale solist: Ariana Grande.



Årets nye internationale navn: Cardi B.



Årets internationale hit: Ariana Grande for nummeret "Thank U, Next".



Vinder af Tak Rock-prisen: Poul Martin Bonde, mangeårig talsmand for Smukfest, pladeselskabsmand, producer m.m.