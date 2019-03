Forår, bier og billeder

LANGELAND: Blidt summende bier, sød, krydret honning, dansk forår og sommer. Fra 21. marts kan man på Langeland Bibliotek se en udstilling om livets gang i bigården. Det er foreningen Fotolangeland, der har taget billederne, efter de gennem et års tid har fulgt arbejdet med bierne i Langeland Biavlerforenings område omkring Skvatmøllen ved Tranekær Slot.

Ideen med udstillingen er at skabe interesse og forståelse for biernes liv og deres muligheder for at skaffe tilstrækkelig med nektar og pollen, så de kan opretholde en sund og aktiv bifamilie til gavn for os alle.

Langelands Biavlerforening håber også, at nogen får lyst til selv aktivt at gå ind i at arbejde med bier, enten ved selv at anskaffe en bifamilie, anlægge bede med bivenlig beplantning eller som støttemedlem af Langelands Biavlerforening. Udstillingen på biblioteket indledes med en reception 21. marts kl 15.30. Billederne kan ses frem til 7. april.