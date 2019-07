Folkemusik hitter blandt unge: Nordisk Dans skyder op på Fyn

Forening for traditionel nordisk folkemusik og -dans har vind i sejlene. Nordisk Dans, som foreningen hedder, laver arrangementer rettet mod unge og har oprettet afdelinger i både Odense og Svendborg.

- I Odense ligger vi i gennemsnit på omkring 40 gæster til hvert arrangement. Til sammenligning har København op mod 100 gæster til deres arrangementer. Jeg synes egentlig, det er meget pænt, taget i betragtning af, at det er vores første sæson i Odense. Rygtet skal jo lige spredes, siger Rune Barslund.

Foreningen, der er startet af unge entusiaster i København, er vokset markant siden starten i 2016 og har bredt sig til Århus, Odense og senest Svendborg. Og selvom de fynske afdelinger begge er under et år gamle, så er interessen stor. Det fortæller Rune Barslund fra Nordisk Dans Odense.

Folkemusik: Skjaldefestival i Jernalderlandsbyen Odins Odense er bare én af mange steder, hvor man kan høre nordisk folkemusik. Faktisk vokser interessen for folkemusik i disse år ganske markant. Et eksempel på dette er foreningen Nordisk Dans, der laver arrangementer med traditionel nordisk dans og musik rettet mod unge.

En ny generation

Rune Barslund er selv udøvende folkemusiker. Ifølge ham er der sket meget, fra han begyndte at spille harmonika som seksårig og til i dag, hvor han er 31 år gammel. Han husker, hvordan han som barn var den eneste i sin omgangskreds, der gerne ville spille folkemusik.

- Jeg kommer oprindeligt fra Viborg, og der var der ingen unge, som spillede folkemusik. Der var et spillemandslag med 20-30 folk, som alle sammen var godt oppe i årene, men som dreng gider man jo ikke sidde og spille sammen med en flok pensionister. Det gad jeg heller ikke. Så jeg følte mig lidt alene i verden, siger Rune Barslund.

I dag er det helt anderledes. Nordisk Dans er bare én af mange tiltag, hvor unge med interesse for folkemusik kan mødes. Og Rune Barslund mener, at man er ved at udklække det næste kuld af spillemandslag.

- Mange af "de gamle folkemusikere" fortæller om 70'erne, hvor folkemusikken fik en genopblomstring efter en lang periode med stagnerende interesse. Det er lidt af det samme, der er sket inden for de sidste ti år. Der er kommet en ny generation, der gerne vil dyrke traditionen for folkemusik, siger Rune Barslund.