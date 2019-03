Folk stod i lange køer for at komme til tandlæge

Aarup: Aarup Rotary Klub inviterer tirsdag 26. marts kl. 18 til et møde med tandlægerne Søren og Helle Lindtoft fra Højfyns Tandplejecenter i Vissenbjerg. Det foregår på Hotel Aarup Kro. Her vil de vil fortælle om deres oplevelser med Tandsundhed Uden Grænser i Rwanda. Her er der kun 21 tandlæger til en befolkning, der er over dobbelt så stor som Danmarks.

- Man slås med meget store tandproblemer i Rwanda Det er ikke almindeligt for den almindelige rwandaner at komme til tandlægen, fordi der er stor mangel på tandlæger. Der er kun nødtandpleje, oplyser Søren Lindtoft, der har været i det afrikanske land for Tandsundhed Uden Grænser sammen med sin kone, Helle Lindtoft.

Det var primært tandudtrækninger, som de to tandlæger foretog.

Foredraget koster 125 kr. og er inklusiv mad på Hotel Aarup Kro. Aarup Rotary Klub giver et glas vin, en øl eller en sodavand og en kop kaffe.

Tilmelding senest lørdag 23. marts til Henning Ingvertsen på tlf. 6131 5046.