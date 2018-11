Folk: Længsel, savn og håb

I november var det 100 år siden, 1. Verdenskrig afsluttedes.

Sangeren Anne Roed Refshauges sønderjyske oldefar deltog på tyskernes side, i kamp på Østfronten. Hans brevveksling med sin familie og hans dagbog har givet hende inspiration til denne fine udgivelse, med musik og tekster af primært oldebarnet selv, med musikalske bidrag fra Marie Sønderby (klaver) og Kirstine Sand (violin, sang). Fjerde medlem af gruppen Svestar er Kirstine Elise Pedersen på cello.

Det er en dejligt afvekslende samling melodier og sange, spændende fra et moderne tonesprog i "I et flygtigt øjeblik", det fabulerende og sarte eksempelvis "Iskrystaller" eller i "Fugleskarer", til den helt enkle "Oldefars vuggevise" eller den umiskendelige folkevisetone i "Wilna", som udvikler sig til den mest fyrige klezmer-polkamusik. Her bringer gæstesolist Marika Thinggaard Andersen på sin klarinet sammen med Anne Roed Refshauges ordløse sang vederkvægende livskraft og -mod ind i helheden.

Man kunne benævne hver af sangene som små, stemningsmættede vignetter, der i en naturligvis oftest sørgmodig grundtone gengiver de mange følelser, som breve og dagbog fra soldaten Nis Refshauge udtrykker - fortvivlelse, angst, gru, dyb længsel, men også håb. Ordvalg og fraser i det tekstuelle element virker altmodisch, men fornemmes samtidig så fint at matche melodiføringerne og den sarte og meget velgennemtænkte instrumentering.

En meget smuk og melodiøs sang er "Mor, skriv at vi har det godt", hvor et af de mange børn i den efterladte familie sammen med sin mor skriver brev til faderen. Den er rørende, uden overhovedet at blive sentimental, hvilket i virkeligheden kan siges om hele udgivelsen, som fremstår helstøbt og såre sympatisk. Anne Roed Refshauge har fin kontrol over sin mangefacetterede stemme, både i de stille og eftertænksomme sange og i de livfulde folketoner, hvor hun giver fuld styrke og højde til sin sopran.

Samspillet mellem de fire i Svestar synes perfekt og i balance, og gæstesolisternes medvirken sikrer dynamik og variation. Det er en dejlig udgivelse, som fortjener stor opmærksomhed.

Folk: Svestar: "Kærligt hilset fra Ingenmandsland"

Go' Folk