Først søgte Charlotte Rørth forklaringerne - nu kommer hendes prædiken

Det er en prædiken om en tro, der bæres af det klare budskab, at Gud elsker sine mennesker. Vi andre kan måske i dén sammenhæng tumle med tvivl, men for Charlotte Rørth har bl.a. mødet med Jesus gjort Guds kærlighed til en uomgængelig sandhed, som man kan bygge sit liv og sin hverdag på.

Nu følger så en tredje bog, "Gud, du er jo lige her". Og hvor de to første som afsæt havde en journalistisk research omkring synet i Úbeda, er den tredje helt anderledes. "Sådan lever jeg med min tro" lyder undertitlen, hvormed også er sagt, at her får vi Charlotte Rørths prædiken.

Prædiken: Alle, som er bare lidt optaget af tro og kristendom, kender vel historien om Charlotte Rørth og hendes møde med Jesus i et kapel i den lille spanske by Úbeda.

Bogen vakte genklang hos mange, og i tiden efter var Charlotte Rørth i kontakt med hundreder af mennesker, som kunne fortælle om lignende oplevelser. Flere af dem træder frem i hendes anden bog, "Vi mødte Jesus", som ikke kun leder efter forklaringer, men også understreger, at Gud er konkret til stede for mange, selv om de fleste vælger at tie med det.

Charlotte Rørth bruger et af bogens første kapitler på kort at genfortælle, hvordan hun to gange i Úbeda mødte Jesus, og hvordan hun i sit nordjyske hjemland under en tur med hunden helt bogstaveligt blev ramt af Guds lys.

Det smukkeste og det sværeste

Det hele munder for Charlotte Rørth ud i en konstatering af, at "jeg følte mig meget alene, men efterhånden har jeg lært, at det er jeg langtfra". Og derfor skriver hun nu "Gud, du er jo lige her" om, hvordan hun lever med sin tro.

En tro, der siger, at hun og alle vi andre er elsket af Gud. Og: "At være elsket er det smukkeste og samtidig det sværeste at begribe og at sige, men er for mig det, tro er," skriver hun og ser det som Guds vilje, at "vi skal vide, at vi er elsket".

"Der kommer noget til så mange millioner af os, som vi ikke ved, hvor kommer fra, og ikke kan begribe, forklare, bevise eller forstå med vores forstand," fortsætter hun. Men det er svært at erkende og give slip på vores hang til kontrol. "Selv kærligheden, som vi alle erfarer, at vi ikke styrer, prøver vi at betvinge," konstaterer Charlotte Rørth.

For vi lever i vores hverdag og glemmer at se det mirakuløse i livet, mener hun. Oplevelser er påmindelser om det mirakuløse. Eller vi kan blive mindet om miraklet i at være menneske blot ved "at tænke sig om eller se ud ad vinduet og blive blæst bagover af det fuldstændigt helt vildt vanvittige tilfælde, det er, at jorden findes. Man kan rulle sig selv tilbage til at blive barn igen og falde på halen over stjernerne og det uendelige univers".

Sådan kan man blive ved med at hente sætninger ud af bogen om en tro, der nu bærer Charlotte Rørths liv - og kan bære vors liv, hvis vi vil eller kan eller tør møde det mirakel, som livet og kærligheden er.

"Gud, du er jo lige her" er fremragende og sjælestyrkende at have med på vejen.

Charlotte Rørth:

"Gud, du er jo lige her"

190 sider

Gyldendal