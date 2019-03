Klassisk: Årets sidste konkurrencedag i Carl Nielsens tegn er i dag over Odense. Ankommer man en halv time før konkurrencestart, vil der være en stor chance for at opleve en lille gruppe mennesker i Odense Koncerthus' foyer, der går rundt med nattehimmelblå keyhangere. I snoren sidder et lille kort med titlen "jury".

Forskellen på dem og konkurrencejuryen er dog, at der er tale om meget unge musikansigter - nemlig Carl Nielsen-konkurrencernes Børneungejury.

- Alle sammen har de en passion for deres instrument, og de er meget engagerede. Hvor mange har været nede og se de indledende runder live? spørger ungejuryens koordinator, Inger Krarup, sin flok.

Godt halvdelen rækker hånden i vejret. Resten har fulgt med på stream hjemmefra.