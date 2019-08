Find fodfæste i skolæsterne

På et lokalt loppemarked i Frankrig fandt kunstner Janne Creste fra Bogense sine første skolæster. Ved hjælp af skomagerens gamle læster skaber hun ophæng og skulpturer, der har noget på hjerte. De skal fortælle en historie, der vækker genklang hos beskueren og får fantasien på gled. "Jordforbindelser" er udstillingens titel, der refererer til, at jordforbindelse både er noget, man kan miste og noget, man kan finde igen. Sådan gik det for Janne Creste, der mistede sin i Bogense og fandt den igen i Alsace, hvor hun i dag er bosat. Værkerne præsenteres lørdag 10. august ved fernisering kl. 14 i Vandtårnet i Bogense, hvor udstillingen løber over tre weekender./KAMJO