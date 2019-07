Underholdning: Mandag 5. august kl. 16.30-17.30 er der en tysk filosof på programmet, når Bjørn Fred Jensen gæster Dalum Bibliotek og holder et foredrag om Friedrich Nietzsche. Foredraget vil have fokus på Nietzsches berømte og berygtede påstand om Guds død. Her stiller Bjørn Fred Jensen spørgsmålet:

Hvad betyder det for et samfund og en kultur, når de religiøse værdier mister deres betydning? /stha