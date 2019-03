Filminstruktør vil nedbryde fordomme: - Jeg forstår ikke de negative mediehistorier fra Vollsmose

Emil Langballe har succes for tiden, hvor to af hans dokumentarfilm er nomineret til priser ved CPH:DOX. Avisen mødte ham til en samtale om en fynsk opvækst, fordomsfrihed og en frisør fra Vollsmose.

36-årige Emil Langballe er opsat på at skabe nuancer i samfundet, skære ned på stereotyper og nedbryde verdens mange fordomme. Dokumentarfilmene er midlet, og om få dage får to af disse verdenspremiere. "Et ægte par", som handler om et forelsket Downs syndrom-par fra Kerteminde-egnen, og "Q's Barbershop", der skildrer et minikosmos af en frisørsalon i Vollsmose.

Født 25. november 1982. Bor på Nørrebro i København.Han voksede op i Hunderup-kvarteret i Odense. Flyttede som 13-årig til Tåsinge. Student fra Svendborg Gymnasium. Uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole. Færdiggjorde i 2013 sin kandidat på National Film and Television School i London. Aktuel med dokumentarfilmene "Q's Barbershop" og "Et ægte par", som op optaget i henholdsvis Vollsmose og Kerteminde. Filmene er nomineret til hver deres pris ved CPH:DOX, en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, hvor de mellem 20.-31. marts får verdenspremiere. "Q's Barbershop" bliver vist hos DR3 10. april, og "Et ægte par" bliver vist på TV2 i begyndelsen af maj.

Han opdagede hurtigt, at journalistikken ikke var ham. For mange regler om formidlingen, for meget tilstræbt objektivitet.

Tiden gik, og i en alder af 13 år flyttede han og familien til Tåsinge. Forældrene havde altid snakket om politik, og en journalistdrøm satte frø i hans sind. Han dimitterede fra Svendborg Gymnasium i 2003, og et par år efter kom han ind på Journalisthøjskolen i Aarhus, så han kunne begynde at fortælle historier.

Men hvor opstod hans lyst til at ændre verden? Hjemme i Hunderup havde han som sagt somme tider besøg af børn, der var lidt anderledes end ham selv. Anden kultur, anden hudfarve, andet sprog. Børnene kom ofte fra udsatte familier, som moderen kendte fra jobbet som folkeskolelærer i Vollsmose, så de blev aflastet dér. For Emil Langeballe var de blot legekammerater. Han var ikke opmærksom på områdets negative ry, men elskede at komme med sin mor på arbejde.

Politisk hvisken

Emil Langballe valgte at færdiggøre Journalisthøjskolen, blandt andet med dokumentaren "Grillfesten i Tingbjerg", som blev vist på DR2 og svensk SVT. I 2011 kom han ind på National Film and Television School i London, og knap tre år senere vendte han tilbage til Danmark. Klar til at filme og instruere dokumentarfilm.

Sidenhen har han arbejdet med værker, der bringer et andet lys på stereotyperne. En ung, afghansk flygtningepige. Et værested for mænd, der har været udsat for vold. En kunstner, der beskæftiger sig med strukturel racisme.

- Jeg går ikke ind i projekterne, fordi jeg vil lave noget politisk. Jeg tror, det sker meget underbevidst på grund af min opvækst, siger dokumentaristen.

"Et ægte par" og "Q's Barbershop" bliver Emil Langballes dokumentarer nummer to og tre. Én af hovedpersonerne fra Kerteminde-ægteparret kendte han gennem sin lillebror, og hovedpersonen Qasim Ahmed Nuur fra frisørsalonen i Vollsmose syntes han om efter at have set en fotoserie i Politiken.

Er du nogle gange bange for, at dine film bliver for subjektive?

- Nej. Lige dér er jeg ret glad for, at jeg ikke er journalist. Filmene er mine subjektive skildringer. Det er mig, der vælger og fravælger. Jeg synes bare, det er vigtigt at få nuancerne med.