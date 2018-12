Filminstruktør: Vi skal turde dvæle mere i stilheden

Hovedpersonen spiller sig selv: en 72-årig langelandsk fisker, der, når man ser bort fra kontakten til hans fiskerkammerater, har været alene i et halvt liv, på nær af sine fiskerkammerater. Vi følger hans normale, langsomme hverdag, der kun få steder bliver forstyrret af et magisk-realisme-moment.

- Det miljø, jeg løb ind i, var enestående autentisk. Jeg blev nødt til at prøve at fange det.

Havnen i Ristinge er den mindste på Langeland. Her er det, som om tiden er gået i stå. Den stilstand optog Kristine Louise Jensen, da hun for tre år siden besøgte sin mor og stedfar, hvis sommerhus ligger på Langeland.

Kristine Louise Jensen. Født i 1991 i Esbjerg. Opvokset i det sydlige England og i Vejle. Bor i Lissabon og på Langeland.Tog en bachelor i jura i London i 2009, for derefter at blive skribent på et kunstmagasin. Herefter tog hun til Lissabon, hvor hun blev en del af det portugisiske filmmiljø. Hun studerede på London Film School i 2016 og på Met Film School, der også ligger i London, i 2017. I dag er hun i gang med flere kortfilm og er begyndt at skrive sin første spillefilm.

Sæt travlheden i bero

Hvis der skal sættes ord på de stemninger, som "Fremmed" viser, er det ensomhed, længsel og stilhed. Stemninger, som Kristine Louise Jensen ikke ville overforklare med dialog og handling. I stedet er filmen inkarnationen af rå, ufordøjet stilhed.

Hver scene er derfor lange stillbilleder, som dvæler ved en stemning. Det er anderledes end traditionelle film, og det er med vilje:

- I mainstreamfilm foregår der en hel masse. Det er superspændende, men det kræver ikke noget af os som mennesker. I mange film kan man slippe af sted med at følge halvt med. Vi kræver noget i "Fremmed", siger Kristine Louise Jensen.

Her kræves det af os at blive i stilheden sammen med den 72-årige fisker. Blive i stilheden i filmen uden at lade os distrahere af mobiltelefonen.

- Jeg synes, at folk er så bange for at være alene. Være ensomme. De er bange for stilheden, fordi vi i den skal bruge tid med os selv. Det skal vi turde blive bedre til.

Kristine Louise Jensen er selv ved at lære det. Det der med at være alene. For hele sit liv har hun været på farten og boet rundt om i Europa. Lige indtil hun mødte Langeland:

- Der er ro, natur og plads til tanker. Det giver energi. Så jeg håber at kunne bruge mere tid der, når jeg arbejder på mine kommende film.