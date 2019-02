Frygten for, at familiens og tilværelsens stabilitet og normalitet må vige for noget grimt og ukontrollabelt, er drivkraften i Nicholas McCarthys skrækfilm ?The Prodigy?. Her får Sarah Blume (Taylor Schilling fra tv-succesen ?Orange is the New Black?) mistanke om, at der er noget ruskravende galt med hendes niårige søn, Miles. Foto: United International Pictures