Instruktør Josie Rourkes baggrund i art direction og design lader sig ikke fornægte. Spillefilmsdebuten "Maria Stuart: Dronning af Skotland" er æstetisk overdådig. Forlægget er John Guys bog "Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart" - der præsenteres som en dramatisk genfortolkning af Stuarts liv. I hovedrollerne ses Margot Robbie som den engelske dronning Elizabeth I og Saoirse Ronan (billedet) som skotske Maria Stuart. Foto: United International Pictures