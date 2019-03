Efter forældrenes død rejser den unge, japanske kok Masato (Takumi Saitoh) til Singapore for at udforske familiens rødder. Sammen med madbloggeren Miki (Seiko Matsuda) går han på opdagelse i familiens madopskrifter og den kinesiske madkultur og opdager, at god mad kan være en healende kraft, når det handler om at begrave stridsøksen og lægge nedarvet fjendskab på hylden. Foto: Another World Entertainment