Barndommens uskyld smadres med et hammerslag da Wen (Meijun Zhou) voldtages af venindens gudfader på et billigt strandmotel i Vivian Qus lavmælte og uhyggelige drama "Engle går i hvidt". Skammen følger pigen. Og familien. Den i forvejen omsorgssvigtende moder reagerer ved at ødelægge hendes tøj og klippe pigen korthåret. Hun har nok selv bedt om det ved at gå sådan klædt. Foto: Øst for Paradis