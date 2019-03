Fantasi er det eneste våben i krigen mod virkeligheden, siger katten i børnebogen "Alice i Eventyrland", som den strukturerede og ordentlige, men aldeles passionsløse advokat Anne læser højt for sine børn. Hun (Trine Dyrholm) tager fantasien et skridt for langt, da hun indleder et forhold til stedsønnen Gustav (Gustav Lindh) i May el-Toukhys fremragende erotiske drama "Dronningen". Foto: Nordisk Film