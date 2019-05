Film: Evigt kapløb mod uopdaget land

I 1910 forsøger en Norsk ekspedition som de første at nå frem til det geografiske sydpolspunkt. Polarekspeditionen ledes af forskeren og eventyreren Roald Amundsen (Pål Sverre Hagen), der snyder investorer og deltagere på rejsen for at nå sine mål. Ekspeditionen er blot en af brikkerne i puslespillet, når norske Espen Sandberg i dramaet "Amundsen" fortæller historien bag mennesket og vovehalsen Amundsen. Foto: SF Studios