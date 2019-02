Film: Et hop fra lerklinet hytte til swimmingpool

Den colombiansk-danske "Trækfugle" kradser hul på myten om narkohandlens oprindelse. I spidsen for en velrespekteret klan står den synske Úrsula (Carmiña Martinez). Da hun kræver en uhyrlig høj medgift for sin datters hånd, tager den unge mand fra naboklanen fat på narkotikahandel for at betale. Forude venter velstand og fald. Filmen er iscenesat af Ciro Guerra ("Slangens favntag") og Cristina Gallego. Foto: Øst for Paradis