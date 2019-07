Festivalgæster får fortællingen om Lundsgaard Gods: Søhelte, økologi og hemmelig spiritus

- Jeg synes, det er sjovt at have de her elementer med i festivalen. Det er et andet publikum, end der normalt er herude, og mange af dem er faktisk også interesserede i, hvad der sker herude, siger Rudolf Iuel.

Som en del af årets Kammermusikfestival på Lundsgaard Gods vil gæsterne få mulighed for at tage på "Økosafari". Her bliver man vist rundt på ejendommen og hører om stedets historie, det økologiske landbrug og også lidt om familien Iuel.

Nye lokale specialiteter

Lundsgaard Gods er meget mere end et økologisk landbrug. Stedet har også en café og selvfølgelig et kulturhus, Anexet, hvor koncerterne til kammermusikfestivalen finder sted. Siden sidste års festival er der også åbnet en ny gårdbutik, som også vil blive taget i brug under festivalen.

- Vores gårdbutik er egentlig Sommers Køkkenunivers, der lå inde ved Brandts Klædefabrik i Odense før. Den er rykket herud, og samtidig med det har den taget nogle forskellige lokale varer ind. Der er blandt andet mit eget mel, noget lokalproduceret honning og andre ting, siger Rodulf Iuel.

Som noget helt nyt er godset også ved at starte et destilleri op. Eller rettere: Man venter på at Kerteminde Kommune giver godkendelse til, at man kan påbegynde projektet. Forventningen er dog, at man kan sætte gang i de første destilleringer til oktober. Præcis hvad der skal destilleres, er Rodulf Iuel ikke meget for at afsløre.

- Det er en stor produktionshemmelighed, hvad der skal laves. Men jeg kan godt røbe, at det blandt andet bliver æblebrændevin, siger godsejeren.