Festivalanalyse: Her får du mest musik for pengene

1 Roskilde Festival: 3.-6. juli, 2100 kroner - fem stjerner

Roskilde byder på to af rockhistoriens største ikoner med Bob Dylan og Robert Plant med hans fortrinlige band, The Sensational Space Shifters, som bliver spændende at opleve på Orange. Den genopstandne svenske popprinsesse Robyn bliver et tilløbsstykke, ligesom både The Cure, Janelle Monáe, Noel Gallagher og Cardi B.

Tears for Fears er et must at opleve i Arena-teltet, hvor der med garanti vil blive råbt "Shout, Shout, let it all out". Det bliver interessant at se, om Chance the Rapper og Travis Scott magter opgaven på Orange, mens kult-hiphopperne Cypress Hill er forvist til Arena. Som altid er det nærmest umuligt at danne sig et overblik, fordi programmet er smækfyldt med bands, man uden tvivl burde kende.

Jeg har modtaget talrige opfordringer på Christine and the Queens, Rosalía og Marina samt andre musikalske kvinder, jeg ikke kendte til. Roskilde skal som altid bruges til at gå på opdagelsesrejse. Det er en gigantisk satsning at lade den i Danmark ukendte, kvindelige rapper Silvana Imam fra Sverige åbne Orange Scene. Man kunne frygte en halvtom plads, hvilket aldrig er optimalt at lægge fra land med.

Fem koncerter, jeg ikke vil gå glip af: Tears for Fears, Cypress Hill, Spleen United, Robert Plant and The Sensational Space Shifters samt The Cure.