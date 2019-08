Fest i gaden: Arrangører klar til irsk musikfest i Svendborg

Han fortæller også, at man skal skynde sig, hvis man vil med til tre af de fire workshops, der er sat i stand fredag og lørdag. Til gengæld er der god plads, hvis man vil lære at danse til irsk musik.

Dobbeltkoncert

Festivalen inviterer udøvende amatører til at mødes i Svendborg, hvor der altså blandt andet vil være fire workshops, dobbeltkoncert på Harders lørdag aften, åben scene fredag aften og altså irsk musik til hele Svendborg lørdag formiddag.

- Hvis man er helt blank på, hvad irsk musik er, skal man tage op på torvet lørdag og se og høre, hvad der vil åbne sig af irske musikoplevelser for en. Vi går ud og spiller i centrum af byen, når der er torvedag, og vi har snakket med restauranter og spurgt, om vi må komme ind og spille, hvis det nu regner. Og jeg ikke været inde hos nogen, der har sagt nej tak.

- Og hvis det er noget, man får smag for, kan man tage op til dobbeltkoncert på Harders lørdag aften, hvor vi har to store navne. Tradish fra Aarhus, der er et af de stærkeste navne i Danmark, og Seamus Cahill All Star. Der er åbent for alle, og ikke kun for dem, der har meldt sig til festivalen, siger han.

Man kan købe billetter på billet.dk/irskedageisvendborg