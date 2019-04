Underholdning: Forestillingen "Hairy Tales" befinder sig i grænselandet mellem teater, cirkus og performance og er et feministisk punkcirkus, der handler om hovedhår og kropshår - i alle dets længder og former. Håret sættes under lup, og på scenen deles der af ud personlige oplevelser, når et punkcirkus opsættes, og, ulig det traditionelle ikke har kvinderne som optrædende assistenter mellem de mandlige, muskuløse mænd. Se forestillingen på Teater Momentum lørdag 13. april kl. 19.30 og søndag 14. april kl. 16. /stha