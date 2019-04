Fem nedslag i historien

Horsens Museum fik i 2014 foræret et maleri af Torvet i Horsens, malet i 1897 af kunstneren Djalmar Christofersen. I artiklen sætter afdelingleder Merete Bøge Pedersen og Sandra Pedersen, begge fra Horsens Museum, samt Anette Aaling og Marie Bitsch Christiansen fra Konserveringscentret i Vejle maleriet under lup og fortæller om kunstneren, motivet, personerne på Torvet, datidens forhandlere af materialer til kunstnere, lærredet og maleteknikken.

Her kigger Morten Larsen, museumsinspektør på Vendsyssel Historiske Museum, på et af de mere usædvanlige stykker inventar i danske kirker: en trækiste med den døde Kristus. Fire af dem eksisterer endnu. En af dem står i Mariager Kirke, mens de tre andre - fra Kerteminde, Frørup på Sydfyn og Tornby ved Hjørring - befinder sig på henholdsvis Nationalmuseet, Odense Bys Museer og Vendsyssel Historiske Museum.

Lola Wøhlk Hansen, museumsinspektør på Glud Museum, tager et anderledes kig på maleren Søren Knudsen, som i 1900-tallets første halvdel opbyggede den samling, der stadig udgør den ældste kerne i Glud Museum. Hvad betød hans baggrund som håndværker, spørges der i artiklen, der specielt tager afsæt i et af de gamle huse, som blev genopført på museet.

5) Da bykernen blev bevaringsværdig

Her kigger Kristian Buhl Thomsen, museumsinspektør på Middelfart Museum, på, hvordan opfattelsen af Middelfarts bykerne ændrede sig fra 1965 og 30 år frem. Det førte bl.a. til, at de historiske huse i dag værdsættes på en helt anden måde end for 50 år siden.