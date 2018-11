Fejder, hor, mord og masser af fynske historier

Historisk Samfund for Fyn udgiver hvert år en ny årbog, som er spækket med fynske historier, og 2018 er ingen undtagelse. I årets bog, som er rigt illustreret, er temaet familien og de forskellige måder, den kan forme både vores livs- og lokalhistorie. Derfor kan læseren blandt læse om drikfældige sydfynboere, der i 1800-tallet vil gøre alt for at opnå et skøde til et husmandssted, og det fører til både hor og mord. Man kan også læse om middelalderens helgendyrkelse ved den hellige Skt. Regissekilde i Frørup, finde en billedartikel, der fortæller om 1980'ernes fynske tegneseriekunst, læse om Solvognen i Odense, om Nyborg Gammelkirke, slaget ved Øksnebjerg, tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig og meget andet. Bogens redaktører er Nils Valdersdorf Jensen og Jeppe Wichmann Rasmussen.