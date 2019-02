Turup: Igen i år holder Turup Bylaug og Turup Forsamlingshus fastelavn ved et fælles arrangement i Turup Forsamlingshus. Det sker søndag den 3. marts klokken 14.

Det er gratis at deltage og alle er velkommen.

Der dystes som sædvanlig ved tøndeslagning om at få titlen som kattekonge og kattedronning i de tre kategorier: Børn, unge og voksne. De helt små 0-5 år bliver delt op i to hold, så der bliver to tønder for dem at slå på. Der plejer nemlig at være rigtig mange i den aldersgruppe. Den næste aldersgruppe er de unge fra 6-12 år og de voksne er fra 13 år og op efter.

- Tønderne vil som sædvanlig være fyldt med med masser af godter, som alle kan få del i efterhånden som bunden bliver slået ud af tønderne. Der vil også blive uddelt en præmie til alle kattekonger og kattedronninger, så vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at deltage i denne festlige og hyggelige eftermiddag, fortæller John Nielsen fra Turup Bylaug.

Han tilføjer, at det ikke er nødvendigt at være udklædt for at deltage i fastelavnsarrangementet, men at det selvfølgelig vil være festligt, hvis man gør det.

Der er mulighed for at købe fastelavnsboller, kaffe og vand m.m. /SP