Familien Andersen startede Fællestival: - Vi var en flok gamle hippier

Jens Andersens billedskønne landejendom ved Stenstrup er perfekt til foretagendet. Altså, at agere festivalplads, når Fællestival løber af stablen torsdag til lørdag i denne uge. Det bliver den 14. gang i træk, at festivalen bliver afholdt, men faktisk startede Fællestival allerede i 1995, da Jens Andersen sammen med en flok venner satte sig for at lave en festival, der passede til dem.

- Vi var en flok gamle hippier, der savnede det der med at gå på festival. Men vi var alle sammen sat i vores respektive tilværelser med hus og børn. Derfor tænkte vi: Vi laver da bare vores egen festival, siger Jens Andersen.

Festivalen kørte fra 1995 indtil 1999 med forskellig bemanding, men altid med det samme kernekoncept: Man var fælles om tingene. Og da Jens Andersens børn nåede alderen til selv at tage på festival, bestemte de sig for at samle stafetten op og genstarte festivalen i 2006.

- Mange af børnene fra "det gamle hold" havde gode minder fra de første festivaler. De ville gerne videreføre det, og jeg ville gerne støtte op, siger Jens Andersen, der stadig lægger grund til festivalen den dag i dag.