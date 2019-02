Familiefaren, der blev kaldt en forræder

"Tysklandsarbejderen Frederiks valg" er en roman om at sætte sig selv til side og flyde med tilværelsens krav uden at få taget stilling undervejs.

Frederik er baryton. Hans stemme er velegnet til at gøre alle tilpas, og det er præcis, hvad Frederik gør. Han er barn i en tysksindet, men dansk familie i Lysabild Sogn i Sønderjylland under første verdenskrig. En krig, der slår egnens unge mænd ihjel og spreder tunge tåger af grå sorg og fattigdom.

Den unge Frederik, der kan tegne, drømmer om at rejse og blive urmager, men som for så mange andre udvikler hans liv sig i andre retninger, og Frederik tilpasser sig undervejs. Da anden verdenskrig bryder ud, er han familiefar i Odense og kan ikke forsørge sin familie. Han er blevet bager, men har været nødt til at lukke butikken, og han kan ikke holde til de ledige job i brunkulslejerne og på havnen.

Frederik har for længst parkeret sine drømme og sit ego. Han er mest optaget af at kunne forsørge sine børn og fremkalde det elskede smil på sin kone Maren. Men ingen af dem har det godt under krigen. Pengene er så få, at det kniber med at spise sig mæt. Maren og Frederik bliver enige om, at Frederik må rejse derhen, hvor han kan tjene nogle penge.

Frederik, der kan tale "tysk som en march, dansk som en vals og alsisk som en hopsa", ender med at arbejde i Tyskland. Han bliver en af tysklandsarbejderne - en af dem, der blev kaldt for en forræder, da krigen var slut.

- Nogle vil mene, at Frederik er et skvat. Hvad ligner det at arbejde for tyskerne og ovenikøbet melde sig ind i nazistpartiet, hvad han jo kommer til nærmest tilfældigt. Men hvis jeg havde levet under anden verdenskrig, kunne jeg godt være endt som Frederik, for han er, som de fleste er - først og fremmest fokuseret på at klare hverdagen for sine nærmeste så godt som muligt, siger forfatter Linda Lassen.

Frederik får ikke taget ordentlig stilling. Handling kommer før holdning, og det sker også for ham i andre sammenhænge.

Som moden mand i 1967 forklarer Frederik manglen på bevidste valg således:

"Et valg var ikke bare her og nu, men også et resultat af alle de små hændelser, der gik forud, små ubetydelige episoder, skødesløshed og forglemmelser forårsaget af hverdagens travlhed, løgne og fortielser for at undgå øjeblikkets ubehag, forsømmelser og manglende stillingtagen på grund af uvidenhed eller træthed. Alt sammen små ting, der voksede sig store, så man til sidst slet ikke opdagede, at man havde valgt.