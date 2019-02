Fællessang med Ibens på Kulturmaskinen

Musik: Ibens udgav for ganske få dage siden albummet "carstenshenrikskristians" og høstede hele seks stjerner i Gaffa. Det er bl.a. numre fra det nye album, publikum kan glæde sig til at høre, når Ibens gæster Frølageret på Kulturmaskinen fredag 22. februar kl. 20. Sangene tematiserer længslen efter balance, drømmen om forløsning og savnet af det tabte. Denne aften er der også garanti for fællessang, da rocktrioen vil spille nogle af deres legendariske hits fra slut-90'erne såsom "Jeg savner min blå cykel" og "Ølstykke i november". Inden Ibens går på scenen, vil Anders Hjernø varme op med tekster og lydbilleder, der formentlig vil udfordre publikums forventninger til musikudgivelser. /stha